M. El Hachmi Cheikh Sidaty confirme son adhésion aux options du parti Insaf

Des sources bien informées proches de l’Ingénieur M. El Hachmi Cheikh Sidaty, Directeur Général de l’Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier, a affirmé qu’il adhère au Parti Insaf et à ses options de candidature au niveau national et de la commune de Mabrouk en particulier, s’engageant à exercer tous efforts pour son succès, contrairement aux affirmations de certains.

M. El Hachmi Cheikh Sidaty est connu pour son soutien aux orientations du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et son programme « Mes engagements », ainsi que pour sa volonté à lutter au sein du Parti El Insaf, où il a toujours travaillé à mettre en œuvre ses décisions, et pour cela il mobilise toutes ses capacités matérielles et morales.

Avec Sawtcharg