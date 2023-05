L’opposition mauritanienne demande l’annulation des résultats des élections dans la capitale.

Les partis d’opposition mauritaniens ont exigé, dimanche soir, l’annulation des résultats des élections législatives, locales et régionales dans la capitale, Nouakchott, en raison de ce qu’ils qualifient de « falsification du processus électoral ».

Leur demande a été formulée lors d’une conférence de presse conjointe à Nouakchott par les partis : le Rassemblement des Forces Démocratiques, l’Union des Forces du Progrès, le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement, Al-Sawab, l’Alliance Progressiste du Peuple et l’Alliance pour la Justice. et Démocratie.

L’opposition a souligné la nécessité d’annuler également les résultats des élections dans les bureaux de vote d’autres régions, « où le processus de vote a été trafiqué », sans préciser le nombre de ces bureaux.

Il a annoncé la formation « d’un comité de crise de haut niveau qui restera en état de réunion permanente pour suivre l’évolution de la situation et prendre les décisions nécessaires ».

L’opposition a blâmé les autorités et la Commission électorale nationale indépendante pour les « violations et falsifications qui ont eu lieu, qui auront un impact majeur sur le cours de la vie politique et démocratique dans le pays et les répercussions qui peuvent en résulter ».

Il a noté que la Commission électorale « a complètement échoué dans sa mission nationale », ajoutant que « la commission a illégalement expulsé de nombreux représentants de partis des bureaux de vote ».

À 23h56 GMT, il n’y a eu aucun commentaire de la Commission électorale nationale indépendante ou du gouvernement sur ce qui a été publié par les partis d’opposition.

Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante continue d’annoncer des résultats limités pour les élections, qui ont eu lieu samedi avec la participation de 25 partis, tandis que la commission devrait annoncer les résultats préliminaires lundi.

Plus tôt, dimanche, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante,Mohamed Taqiyoullah Ledhem, a déclaré à AMI, que le taux de participation au niveau national atteignait 31,24% à 16 heures.

Le dépouillement des bulletins de vote se fait conformément à la loi. Compte tenu de la particularité et de la diversité des bulletins de vote, il faut faire preuve de patience et de retenue. C’est ce qui ressortait d’un communiqué de presse de la CENI reçu dimanche à l’AMI.

Samedi matin, les bureaux de vote ont été ouverts aux électeurs mauritaniens, qui totalisent 1 700 448 électeurs, pour choisir entre 559 listes en lice pour 176 sièges au Parlement.

Le nombre de listes en lice pour les élections régionales a atteint 145 listes en lice pour 13 conseils régionaux, tandis que le nombre de listes en lice pour les communes a atteint 1 378 listes en lice pour 238 conseils locaux.