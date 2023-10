Le Président de la République reçoit le Haut-Commissaire de l’OMVS

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu jeudi en audience, au Palais présidentiel à Nouakchott, le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), M. Mohamed Ould Abdel Vettah.

Le Haut- Commissaire de l’Organisation a discuté avec le Chef de l’État les moyens de développer la coopération existante entre la Mauritanie et l’Organisation et d’œuvrer au renforcement des partenariats entre eux, soulignant la disposition de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal à poursuivre cette coopération et ce partenariat d’une manière qui serve les intérêts communs de la Mauritanie et de l’OMVS.

Le Président de la République avait présidé jeudi un sommet extraordinaire de l’organisation tenu par vidéoconférence, qui a vu le retour de la Guinée au sein de l’OMVS, trois mois après la suspension de son adhésion. De même, les derniers développements et le rythme d’exécution des décisions ayant un impact direct sur le développement et la croissance dans la sous région ont également été discutés.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay.

AMI