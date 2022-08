Le Premier ministre prend connaissance des eaux pluviales

Le Premier ministre prend connaissance des opérations de drainage des eaux pluviales.

Samedi, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a effectué une tournée des opérations d’évacuation des eaux pluviales dans certaines localités de la wilaya de Nouakchott.

Durant toutes les phases de la visite, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar et le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, ont accueilli le Premier Ministre, les walis, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, les autorités administratives, les maires des communes, le commandant de la Délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et le Directeur général de l’Office national d’assainissement.

Au cours de la visite, le Premier ministre a écouté les instructions détaillées du personnel technique sur les opérations d’évacuation des eaux dans ces zones. Avant d’ordonner d’accélérer les actions d’évacuation dans toutes les zones sinistrées, en particulier les zones peuplées.

Le Premier ministre a appelé l’équipe en charge de l’opération à continuer à travailler sans relâche pour ramener la situation à la normale, soulignant que le gouvernement a mobilisé tous les moyens nécessaires à la réussite de l’opération.

Il a également appelé les autorités à mettre en place des mécanismes permettant d’organiser les équipes de manière à atteindre au plus vite les objectifs fixés.

Le Premier ministre a enfin confirmé que le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, se tient aux côtés des citoyens où qu’il se trouve, et il a demandé aux services gouvernementaux impliqués dans l’opération de se mobiliser pour ramener la situation à la normale dès que possible.

Au cours de la visite, le Premier ministre était accompagné du vice-ministre du Cabinet, M. Voad Mokhtar Nech et des conseillers du Premier ministre.