Le Premier ministre « eumesegueume », littéralement, il est honnête

Les bourgeois honnêtes ne comprennent pas qu’on puisse être honnête autrement qu’eux. André Gide

Attaquer l’actuel Premier ministre et réclamer son remplacement sont au cœur d’une culture de l’injustice !

Premièrement, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud n’a pas été accusé de corruption matérielle ou morale.

Alors rien ne justifie qu’il soit remplacé par des gens pratiquant aux yeux de tous les temps, le népotisme, la discrimination et le racisme.

C’est un homme compétent, correct et décisif.

Apparemment, il est l’un des rares fonctionnaires qui considère comme un devoir professionnel et moral de répondre aux messages, et s’il a échangé des adresses avec vous, il vous répondra. S’il tient parole, s’il s’excuse, s’il donne des raisons et s’y tient, alors il est plus soucieux de tenir parole que de plaire.

Et, selon un confrère, les témoignages disent que c’est un homme correct dans la gestion, »eumsegueume »… »

#culture #société #politique

AOB