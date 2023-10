Le Premier ministre appelle à trouver des solutions à la question des enfants sans soutien familial.

Mohamed Ould Bilal Messaoud,le Premier ministre a présidé, mardi à Nouakchott, une réunion du comité ministériel chargé de suivre la problématique des enfants sans soutien familial et ceux sans prise en charge familiale.

La réunion a approuvé le plan d’action multisectoriel présenté par le comité technique, dont l’objectif est d’éliminer le phénomène de l’abandon des enfants et leur fuite vers la catégorie des enfants de la rue en raison de la perte du soutien familial et des soins familiaux, tout en adoptant les mesures nécessaires pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène.

Après discussion et délibération, le Premier ministre a recommandé ensuite de multiplier les campagnes de sensibilisation contre ce phénomène, de préparer une base de données pour cette catégorie de la société et de mettre en place des mécanismes sérieux pour leur promotion et leur intégration dans la société en activant les cadres juridiques de la scolarité obligatoire pour ces mineurs en interdisant leur emploi.

L’ensemble de ces mesures concrétisent les directives de Son Excellence le Président de la République. Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à établir une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même.

Enfin, le Premier ministre a ordonné aux départements concernés de s’unir et de redoubler d’efforts pour la stricte mise en œuvre du plan national de lutte contre ce phénomène aux graves conséquences sociales.

AMI