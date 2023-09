Le PDG de Kinross, Paul Rollinson, visite la Mauritanie, renforce son engagement envers l’investissement et la collaboration

Nouakchott 22/09/2023_ J. Paul Rollinson, Président Directeur Général de Kinross Gold Corporation, a, mardi 12 septembre 2023, rencontré Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie ainsi que le Premier Ministre et le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie. Cette rencontre a été l’occasion de réaliser ensemble un bilan d’étape du partenariat engagé par les deux parties, qui confirme une relation solide entre le Gouvernement mauritanien et Kinross.

Le lendemain, mercredi 13 septembre, M. J. Paul Rollinson a, en tant que membre invité de cette instance, participé à la seconde session du Conseil Supérieur de l’Investissement en Mauritanie A cette occasion, il a adressé publiquement ses félicitations au Président de la République, en soulignant l’importance capitale de la stabilité de la Mauritanie comme vecteur d’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

Depuis le lancement de ses opérations en Mauritanie en 2012, Kinross a joué un rôle significatif dans la croissance économique et le développement durable du pays. La société demeure fermement engagée envers ses partenaires et ses initiatives en termes de responsabilité d’entreprise dans le pays.

Enfin, M. J. Paul Rollinson a consacré sa troisième journée de mission en Mauritanie à une nouvelle visite sur site de Tasiast pour constater de visu l’état d’avancement des projets majeurs en cours, parmi lesquels la construction d’une centrale solaire d’une puissance de 34 MW et le projet d’extension 24k pour accroître la capacité de la mine à un débit de 24 kilo tonnes par jour.

L’équipe de communication.

TMLSA