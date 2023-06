Le Parquet annonce les conclusions du rapport médico-légal final dans l’affaire du décès d’Oumar Hamadi Diop

Le Parquet de Nouakchott Ouest annonce les conclusions du rapport médico-légal final dans l’affaire du décès d’Oumar Hamadi Diop

Le tribunal de la wilaya de Nouakchott- Ouest a annoncé vendredi dans un communiqué la conclusion du rapport médico-légal final dans l’affaire du décès d »Oumar Hamadi Diop après avoir reçu les résultats des analyses de laboratoire complémentaires à l’autopsie médicale avec le rapport de l’expert médico-légal détaché à ce sujet.

Voici le texte du communiqué:

» En réponse à l’information annoncée dans le communiqué précédent, le parquet de Nouakchott Ouest a reçu ce vendredi matin 09/06/2023 par voie diplomatique les résultats de l’analyse complémentaire en laboratoire de l’autopsie médicale pratiquée sur le corps du défunt Oumar Hammadi Diop, Que Dieu lui fasse miséricorde, en joignant le rapport de l’expert médico-légal détaché en la matière.

Comme annoncé précédemment, ces analyses ont été réalisées dans un laboratoire marocain spécialisé sous la supervision d’un expert médico-légal détaché dans le cadre de l’accord de coopération judiciaire entre notre pays et le Royaume du Maroc.

Les résultats ont été publiés avec des assurances et une diligence raisonnable sur les documents judiciaires envoyés, examinés par un médecin désigné par la famille du défunt, et une copie du rapport d’autopsie a été remise à la famille du défunt par l’intermédiaire de son représentant. dans sa forme définitive.

Dans son rapport de conclusion, l’expert médico-légal indépendant a déterminé que la cause du décès d’Oumar Hammadi Diop était « un arrêt cardiaque et une morbidité grave du système nerveux central associée à une intoxication à la cocaïne. Une forte consommation récente d’alcool », le coroner a rédigé un rapport d’autopsie final qui n’indiquait pas que la cause du décès est une infraction pénale.

Le Parquet de Nouakchott Ouest annonce au public la conclusion du rapport médico-légal final dans l’affaire du décès lié au travail d’Oumar Hammadi, priant Allah Tout-Puissant de lui pardonner, d’avoir pitié de lui et de le transcender et de maximiser la récompense de sa famille et de ses proches et inspire-leur patience et courage. »