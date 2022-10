Le ministre de l’Emploi se rend à l’Ile Maurice.

M. Niang Mamoudou, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a quitté samedi soir, Nouakchott à destination de l’Île Maurice où il doit prendre part à la triennale de l’Association du Développement de l’Enseignement en Afrique 2022 qui se tiendra à Maurice du 19 au 21 octobre 2022.

La Triennale de l’éducation de l’ADEA est l’un des forums de haut niveau les plus importants d’Afrique pour le dialogue politique et le partage de connaissances et d’expériences fondées sur des données probantes. Il se concentre sur les questions clés pour transformer les systèmes éducatifs africains et parvenir à un développement social et économique durable. A travers la Triennale, l’ADEA favorise les échanges à travers les continents, les régions et les frontières dans le but de favoriser l’apprentissage entre pairs et le partage des connaissances. Au-delà de cet événement majeur, l’ADEA facilite un processus d’examen par les pairs pour le secteur de l’éducation, y compris le système d’information de gestion de l’éducation nationale (EMIS) du ministère de l’Éducation. L’Institut dispose également d’un nœud de qualité inter-pays (PQIP) qui fournit une plate-forme pour le partage des connaissances entre les pays confrontés à des défis similaires. Il également un centre d’apprentissage et de gestion des connaissances lié à d’autres plateformes partenaires telles que le groupe de travail de la plateforme de connaissances des enseignants de l’UNESCO.

Cette rencontre qui se tient tous les trois ans est organisée cette année sous le thème : “Réflexion sur l’impact de COVID-19 sur les systèmes et comment renforcer la résilience pour soutenir le développement des compétences pour le continent et au-delà”.

Au cours de ce déplacement, le ministre est accompagné du directeur général adjoint de la Formation professionnelle, M. Ahmedou Ahmed Jebab et de la conseillère chargée de la communication, Mme Aicha Lekhal.