ICESCO- Mauritanie

Le directeur général de l’ICESCO tient une série de réunions et participe à un symposium culturel en Mauritanie.

Le directeur général de l’Organisation Mondiale Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. AlMalik, a tenu une série de réunions avec un certain nombre de responsables mauritaniens lors de sa visite officielle en Mauritanie pour assister à la cérémonie de lancement de la célébration de Nouakchott de la capitale de la culture du monde islamique 2023.

Un communiqué de l’ICESCO indique que M. AlMalik et la délégation qui l’accompagne ont rencontré le Président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA),Hussein Ould Meddou, où ils ont discuté d’un certain nombre de points pour assurer la contribution des médias au succès de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, et ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l’ISESCO et l’autorité dans la formation et le renforcement des capacités des journalistes et des professionnels des médias, en particulier dans les domaines de la consolidation des valeurs de paix, de la lutte contre la haine et de l’utilisation de la technologie moderne et de l’intelligence artificielle pour développer. Et améliorer le travail des médias.

Le Dr Al Malek a effectué une visite au siège du Comité National pour l’Éducation, la Culture et la science, et le directeur général de l’ICESCO et la délégation ont rencontré le comité supérieur chargé de superviser l’organisation de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, composé de représentants de la plupart des ministères du gouvernement mauritanien, où il a été souligné de continuer à travailler pour que la célébration soit un succès, et de suivre la mise en œuvre des activités prévues tout au long de l’année.

Le communiqué ajoute que directeur général de l’ICESCO a participé à un symposium culturel organisé par le Centre Mouhit pour le développement, les questions genre et la paix à Nouakchott.