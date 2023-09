Communiqué de presse

26 septembre 2023

La France renforce son appui à la sécurité alimentaire en Mauritanie

Ce mardi 26 septembre 2023, la République Islamique de Mauritanie et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé une convention pour un financement additionnel d’un montant total de 8 millions d’euros au profit du projet agricole ASARIGG visant à améliorer la sécurité alimentaire dans les régions du Gorgol et du Guidimakha.

Le ministre de l’Economie et du Développement Durable, SEM. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, l’ambassadeur de France, M. Alexandre GARCIA,et la directrice de l’AFD en Mauritanie, Mme Bénédicte Brusset, ont signé, en présence du ministre de l’Agriculture,SEM. Momma Beibatta, et du directeur général de la SONADER, M. Hamada Ould Didi OuldSid Ahmed,une convention de financement complémentaire, pour un montant de 8M EUR, au projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire par la Relance de l’Irrigué dans le Gorgol et le Guidimakha (ASARIGG).

Ce financement porte le montant de ce projet à 31,9 M EUR dont 2,9 M EUR de contrepartie de l’Etat mauritanien et 29MEUR de don de la France à travers l’AFD.

Grace à ce financement, d’ici 2026, 17 périmètres irrigués villageois, soit 1000 ha pour la production rizicole, ainsi que 10 périmètres maraichers gérés par des femmes vont être réhabilités et équipés,ce qui permettra d’améliorer leur production.

3800 agriculteurs et agricultrices répartis dans les 7communesde Kaédi,Gouraye, Ghabou, NereWalo, Djéwol, Tokomadji, et Tifounde Cive bénéficieront de ce projet qui réhabilitera par ailleurs 6 ouvrages de contrôle de crue dans la plaine de Maghama qui totalise 10 000 ha exploités par 70 000 producteurs.

La SONADER assure la mise en œuvre de ce projet qui permettra aussi d’accompagner la réforme et la restructuration de la SONADER.

Les premières phases du financement comportent un volet d’action rapide confié à un groupement d’ONG qui a permis de restaurer plus de 500 ha de terres dégradées et de promouvoir des pratiques agro-écologiques dans 6 territoires au profit des 25000 habitants de la zone.

Ambassade de France en Mauritanie