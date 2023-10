La commune de Sebkha et Cities Alliance engagés pour améliorer l’accès à l’eau des femmes à l’eau

La commune de Sebkha a organisé ce jeudi, 19 octobre 2023, un atelier de formation intitulé : « Engagement des parties prenantes pour le projet « Femmes et Villes Durables : améliorer l’accès à l’eau et la gestion des ressources ».

Plusieurs acteurs prennent part à cette rencontre : la municipalité et les ONGs de Sébkha, ainsi que les représentants des gouvernements régionaux et nationaux.

Objectif, recueillir les points de vue des différentes parties prenantes sur l’accès des femmes à l’eau et leur participation à la gouvernance de l’eau et du climat dans la municipalité de Sebkha.

Cette manifestation est le point de départ de diverses activités, notamment des ateliers participatifs avec des femmes de la communauté. Il s’agit de développer une compréhension partagé et plus détaillée sur les vulnérabilités de la population féminine locale face aux risques climatiques, et identifier les opportunités pour une gouvernance de l’eau plus durable et sensible au genre.

Le projet « Femmes et Villes Durables » est soutenu par le ministère Français de l’Europe et des Affaires et est exécuté par Cities Alliance sur une période de deux an. A Sebkha, le projet entend promouvoir l’autonomisation des femmes dans la gestion durable de l’eau en milieu urbain.

Le projet « Femmes et Villes Durables est également mis en œuvre à Figuig au Maroc, et à Kairouan en Tunisie.

Supervisant l’ouverture de cette manifestation, le conseiller juridique et administratif du wali de Nouakchott- Nord, Mohamed Cheikh Abderrahmane a salué la pertinence de ce projet qui répond aux attentes des populations de Sebkha. Une commune où l’accès à l’eau reste une préoccupation majeure des populations et en particulier pour les femmes.

Quant au maire de Sebkha, Ba Ismaël, il a remercié Cities Alliance, partenaire de la commune de Sebkha dans le cadre de ce projet visant à améliorer la gouvernance locale et l’accès des femmes et filles aux ressources en eau à Sebkha.

Seyre SIDIBE

Informations médiatiques – Communiqué de presse

Sebkha: Atelier d’engagement des parties prenantes pour le projet « Femmes et Villes Durables : améliorer l’accès à l’eau et la gestion des ressources » le 19 Octobre 2023

Sebkha, Nouakchott : Le 19 octobre 2023, le projet “Femmes et Villes Durables : améliorer l’accès à l’eau et la gestion des ressources” a réuni un groupe diversifié d’acteurs clés du secteur de l’eau lors d’un atelier participatif. L’atelier a mobilisé la municipalité et les organisations non gouvernementales de Sebkha, ainsi que les représentants des gouvernements régionaux et nationaux, et d’autres acteurs de la société afin de recueillir les points de vue des différentes parties prenantes sur l’accès des femmes à l’eau et leur participation à la gouvernance de l’eau et du climat dans la municipalité de Sebkha.

Le projet « Femmes et Villes Durables », soutenu par le ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères et exécuté par Cities Alliance sur une période de deux ans, revêt une importance cruciale en ce qui concerne l’autonomisation des femmes dans la gestion durable de l’eau en milieu urbain. Outre Sebkha, le projet est également mis en œuvre à Figuig au Maroc, et à Kairouan en Tunisie. La participation et l’engagement des parties prenantes est important pour garantir que les projets d’accès à l’eau répondent aux besoins locaux.

“Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde peut aider, même un simple mot peut aider pour la préservation de l’eau”. Indique le maire de Sebkha, Ismaila BA, soulignant l’importance d’inclure les parties prenantes dans les conversations.

L’atelier est le point de départ de diverses activités, notamment des ateliers participatifs avec des femmes de la communauté. De cette manière, le projet cherche à développer une compréhension partagée et plus détaillée sur les vulnérabilités de la population féminine locale face aux risques climatiques, et identifier des opportunités pour une gouvernance de l’eau plus durable et sensible au genre.

Contexte du projet:

Le projet « Femmes et Villes Durables : Améliorer l’accès à l’eau et la gestion des ressources » est une initiative régionale de deux ans, financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et sera mis en œuvre par Cities Alliance en partenariat avec des municipalités et des organisations de la société civile, dans les municipalités de Sebkha (Mauritanie), Figuig (Maroc) et Kairouan (Tunisie). Le projet, qui s’étendra jusqu’en juin 2025, vise à identifier les vulnérabilités spécifiques des femmes aux risques liés à l’eau dans les municipalités mentionnées et à promouvoir l’autonomisation des femmes dans la gestion durable de l’eau dans les villes. Il soutiendra ces trois municipalités dans leurs adaptations au changement climatique, en intégrant une perspective de genre dans la gouvernance de l’eau. Retrouvez plus d’informations et suivez suivre les développements du projet, sur le site web de Cities Alliance Regional Programme: Women and Sustainable Cities

Informations sur les organisateurs :

Cities Alliance

Cities Alliance est un partenariat mondial hébergé par le système des Nations Unies, au sein de l’UNOPS, engagé dans la lutte contre la pauvreté urbaine et le soutien au développement durable des villes. Composée de 23 membres, parmi lesquels figurent des organisations multilatérales, des agences des Nations Unies, des gouvernements, des ONG, des associations de gouvernements locaux et des réseaux de villes, Cities Alliance œuvre pour un monde où toutes les femmes et les filles peuvent vivre dans des villes et des communautés inclusives et équitables. www.citiesalliance.org

Municipalité de Sebkha

La commune de Sebkha abrite près de 130 000 habitants sur environ 14 km², soit une densité de 9071 habitants/km². Cette population est inégalement répartie entre zones : une zone dite administrative abritant l’essentiel des institutions publiques ; l’ancien (quartier très faiblement structuré) et Sebkha extension (Bassra, Kouva…). La population est très jeune, les femmes sont, non seulement, plus nombreuses mais aussi plus actives que les hommes (initiatives individuelles, coopératives, tontines, micro finance, transformatrices…). L’accès à l’eau potable, à l’énergie, à l’hygiène et à l’assainissement, à un environnement sain et agréable, est encore théorique, pour la plus grande majorité des habitants de Sebkha. Si aucun réseau d’assainissement, de collecte et de traitement d’ordures n’existe, le territoire communal est cependant relativement bien quadrillé par des réseaux d’adduction d’eau et d’électricité. Malgré tout, Sebkha a très souvent soif (cf. de nombreux articles dans la presse locale relaient régulièrement cette préoccupation) et de nombreuses personnes n’ont pas accès à l’eau potable via les branchements domestiques.