Hôpital de l’Amitié: l’équipe ORL réalise une première chirurgie endoscopique de l’oreille

Hopital de l’Amitié: l’équipe ORL a réalisé une première chirurgie endoscopique de l’oreille

Aujourd’hui 10 août 2023, l’équipe ORL a réalisé la première chirurgie endoscopique de l’oreille (tympanoplastie) chez un garçon de 14 ans atteint d’otite moyenne chronique à l’hôpital de l’Amitié de Nouakchott (tympan perforé).

Les suites sont simples et devrait sortir le jour même (ce soir).

L’otite moyenne chronique est une maladie inflammatoire et infectieuse de l’oreille moyenne qui peut provoquer une perforation du tympan.

Les symptômes les plus courants sont la perte auditive, l’intolérance à l’eau et le pus récurrent de l’oreille pendant les rhumes et après la baignade.







Source: Chargé de la communication de l’Hôpital de l’Amitié