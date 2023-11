FFRIM | 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐅𝐈𝐅𝐀-𝐀𝐅𝐃 : 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐅𝐅𝐑𝐈𝐌

#FFRIM | 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 π πˆπ π€-𝐀𝐠𝐃 : 𝐦𝐒𝐬𝐬𝐒𝐨𝐧 𝐝𝐒𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐒𝐜 πšΜ€ π₯𝐚 π π π‘πˆπŒ

Une dΓ©lΓ©gation de la FIFA sΓ©journe Γ Nouakchott, du 8 au 13 novembre, pour une mission de diagnostic dans le cadre du nouveau programme de mise en place d’acadΓ©mies, gΓ©rΓ© par l’instance dirigeante du football mondiale et l’AFD – Agence FranΓ§aise de DΓ©veloppement, mis en Ε“uvre par l’ONG PLAY International et l’Institut Diambars du SΓ©nΓ©gal.

La Mauritanie a Γ©tΓ© choisie, avec le Malawi et Djibouti, parmi les trois pays en Afrique Γ bΓ©nΓ©ficier de ce programme qui vise Γ mettre en place des acadΓ©mies de football inclusives qui apprendront Γ©galement aux jeunes Γ se prΓ©parer Γ la vie en dehors du rectangle vert.

Ce jeudi matin, Mme Cyndie Marques, Coordinatrice de Projets multi-pays Γ l’ONG PLAY International et M. Pierre Mbas, Directeur des partenaires et des programmes Γ l’Institut Diambars, ont Γ©tΓ© reΓ§us par le PrΓ©sident de la FFRIM – FΓ©dΓ©ration de Football de la Mauritanie, M. Ahmed YAHYA, au siΓ¨ge de la FΓ©dΓ©ration avant de prendre part Γ une rΓ©union en prΓ©sence du SecrΓ©taire GΓ©nΓ©ral de la FFRIM, M. Ahmedou M’Berick, du SecrΓ©taire GΓ©nΓ©ral adjoint, M. Brahim Ndao, du Directeur technique national, M. Luis Fuertes, du responsable des finances, M. Meimoune Babou et du responsable de l’AcadΓ©mie nationale, M. Oumar N’Diaye, entre autres.

Lors de la rΓ©union, une revue complΓ¨te des bases dΓ©jΓ existantes au niveau de l’AcadΓ©mie nationale a Γ©tΓ© effectuΓ©e. L’échange a Γ©galement portΓ© sur le volet socio-Γ©ducatif du programme, mais aussi sur les recommandations et objectifs Γ atteindre dans l’avenir.

