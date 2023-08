60 apprentis diplômés : Kinross Tasiast poursuit son engagement pour la formation des jeunes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

60 apprentis diplômés : Kinross Tasiast poursuit son engagement pour la formation des jeunes

Nouakchott le 25/08/2023_ Kinross Tasiast est heureux d’annoncer la remise de diplômes aux soixante apprentis bénéficiaires de son programme de formation professionnelle. Le 16 août, les apprentis bénéficiaires du programme ont été diplômés lors d’une cérémonie prestigieuse en présence d’invités honorant leurs efforts considérables.

Cette journée marquante a été enrichie par la participation de la direction du site minier, dont le Directeur Général de Tasiast, Afjal Hashim, et des représentants des différents départements, ainsi que les formateurs qui ont guidé les apprentis tout au long de leur parcours. Après les traditionnelles photographies de groupe, venant immortaliser l’occasion, les participants ont pu retrouver leurs collègues, amis et proches autour d’un dîner offert par Kinross Tasiast.

En 2022, Kinross Tasiast a relancé ce programme de formation avec la sélection de 60 jeunes femmes et hommes originaires de toutes les régions de Mauritanie. Ce programme a suscité un vif intérêt, avec plus de 2 000 candidats : les personnes retenues ayant excellé aux tests de sélection théoriques et psychométriques. En mai 2022, 30 mécaniciens, 15 soudeurs et 15 électriciens, parmi lesquels figurent 5 femmes, avaient ainsi entamé leur formation.

D’une durée de 4 années, cette formation en alternance propose des regroupements de deux semaines tous les 3 mois pour aborder les aspects formels et théoriques du métier. Le reste du temps de formation se déroule en situation professionnelle, sur le lieu de travail, et avec un accompagnement spécifique et personnalisé d’experts du domaine. La sécurité au travail, priorité majeure de Kinross Tasiast pour ses employés et partenaires, est l’une des composantes permanentes et transversales des parcours de formation.

À l’issue de ce parcours de formation complet, les apprentis se trouvent ainsi dotés de compétences professionnelles de haut niveau qui leur permettent d’exercer en toute sécurité et de manière performante leurs fonctions dans leur milieu professionnel.

Depuis 2012, Tasiast a mis en œuvre d’importants programmes de formation professionnelle dans divers domaines techniques nécessaires au développement et à la bonne conduite de ses activités, notamment en mécanique, électricité et soudure. Entre 2012 et 2015, ces programmes de 4 années de formation ont vu la montée en compétence de 167 professionnels qui ont reçu une offre d’emploi dès la réception de leur diplôme. En effet, 90% des personnes formées ont été directement employées par Tasiast et 10% par les partenaires commerciaux de la société.

Fidèle à son engagement, Kinross Tasiast démontre de nouveau sa contribution active à la formation professionnelle des jeunes Mauritanien-nes, qui passe également par des programmes menés en direction des communautés tels que celui conduit avec le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CFPP), actuellement EETFP-BTP.

Source: Tasiast_Communications