𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 : 𝐔𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐥’𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞́𝐦𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧

๐Œ๐š๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ง๐ข๐ž : ๐”๐ง๐ž ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐žฬ๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ÿ๐š๐ข๐ซ๐ž ๐Ÿ๐š๐œ๐ž ๐š๐ฎ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž ๐ž๐ญ ๐šฬ€ ๐ฅโ€™๐ž๐ฑ๐ญ๐ซ๐žฬ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐š๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ข๐ง

La capitale mauritanienne a accueilli ร la fin de la semaine derniรจre, lโ€™ouverture dโ€™une confรฉrence sur la promotion de la paix et du dรฉveloppement dans les rรฉgions du Sahel et de la Corne de lโ€™Afrique. La Confรฉrence Revitaliser les processus de Nouakchott et de Djibouti sโ€™est ouverte ร Nouakchott, avec la participation de plus dโ€™une vingtaine de pays africains.

La confรฉrence vise ร renforcer la coopรฉration en matiรจre de sรฉcuritรฉ et de renseignement pour faire face au terrorisme, ร lโ€™extrรฉmisme et au crime organisรฉ transnational dans le continent africain. Elle vise รฉgalement ร promouvoir la paix et le dรฉveloppement dans les pays de la Communautรฉ des ร‰tats sahรฉlo-sahariens et de la Corne de lโ€™Afrique, selon la mรชme source.

Le ministre mauritanien de la dรฉfense, Hanana Ould Sidi, a soulignรฉ lors de son intervention que, plusieurs pays africains ont connu des crises, ce qui nรฉcessite le renforcement de la coordination et de la coopรฉration entre les services de sรฉcuritรฉ et de renseignement dans chaque rรฉgion et entre les diffรฉrentes rรฉgions.

La Mauritanie compte beaucoup sur les rรฉsultats de cette confรฉrence pour rendre ces deux processus plus efficaces.

Selon le ministre mauritanien de la dรฉfense Hanana Ould Sidi, ยซ lโ€™Union africaine a initiรฉ les processus de Nouakchott et de Djibouti comme deux mรฉcanismes de renforcement de la coopรฉration rรฉgionale dans les domaines de la sรฉcuritรฉ et du renseignement en appui ร la lutte contre le terrorisme, lโ€™extrรฉmisme et la criminalitรฉ transnationale organisรฉe ยป.

Sissako G.

